В офисе Зеленского оскорбили ООН и МАГАТЭ

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк крайне резко высказался об ООН и МАГАТЭ. Об этом сообщает «Новое издание».
По его словам, ООН – это «контора по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест он назвал лишь фиктивными организациями, которые просто дают «мусорные оценки».
Кроме того, Подоляк выразил уверенность в том, что при отсутствии этих организаций решение любых вопросов было бы более оперативным и эффективным.
Напомним, некоторое время назад Подоляк нелестно высказывался и о Ватикане. Он заявлял, что посредничество Ватикана по Украине невозможно в связи с «пророссийскостью» папы.
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Кроме того, Подоляк выразил уверенность в том, что при отсутствии этих организаций решение любых вопросов было бы более оперативным и эффективным.
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Татьяна Лаврова