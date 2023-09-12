В офисе Зеленского открыто оскорбили Индию и Китай

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Индия и Китай имеют слабый интеллектуальный потенциал и не разбираются в реалиях современного мира. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают», - заявил Подоляк интервью украинскому изданию «Новое издание».
Он также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами. При этом Подоляк упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.
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