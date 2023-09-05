В офисе Зеленского пообещали России «погружение в каменный век»

Фото: iStock/Liukov
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что немецкая компания SAP, которая занимается разработкой промышленного софта, отключит от ПО российские компании в рамках санкционного давления. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Ермак заявил, что такой шаг руководства SAP поспособствует «погружению» России в «каменный век». Глава офиса украинского лидера назвал немецкую компанию гигантом в сфере IT и подчеркнул, что такие российские компании, как «Российские железные дороги», тоже будут отключены от европейского софта.
Читайте также:
Зеленский решил построить украинские военные базы в Крыму
Bihus: Минобороны Украины получило один беспилотник вместо 55 обещанных
Украина только выигрывает от отсутствия зерновой сделки
Анастасия Крестьянова