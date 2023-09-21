Радио1
Главная / Новости / Политика/ В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых месяцах

В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых месяцах

21 сентября 2023, 15:06
Фото: istock / Motortion

Фото: istock / Motortion

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил о сложности грядущих месяцев для Украины. Причиной трудностей станут проблемы с инфраструктурой.
Ранее 21 сентября компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении нескольких энергетических объектов в центральной и западной частях Украины, в результате чего Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Киевская и Харьковской области отчасти остались без электроэнергии.

«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — цитирует слова заместителя руководителя офиса Зеленского агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались обстрелять Крым и несколько регионов РФ. По заявлению Министерства обороны России, все 22 атаки украинских БПЛА были отражены средствами ПВО над акваторией Черного моря, в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Читайте также:

RS: Зеленский столкнулся с другой политической реальностью после провала ВСУ

Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями

Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

*Запрещенная в России террористическая организация.

#россия
#всу
#пво
Читайте нас в
В украинском телеэфире Зеленский слушал в зале сам себя на Генассамблее ООН
Klymenko.Time: Зеленский слушал сам себя на Генассамблее ООН
21 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/ffikretow

В эфире украинского телемарафона появилась запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер сидит в зале во время своего выступления. Оказалось, что видео смонтировали, для того, чтобы создать видимость полного зала во время его речи. Об этом сообщает издание Klymenko.Time.
«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», - говорится в сообщении издания.

Предполагается, что монтаж был сделан для того, чтобы создать видимость полного зала во время речи украинского лидера.

При этом во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нужно остановить, иначе его действия приведут к катастрофе. Он отметил, что слова Зеленского поддержке Польшей России сами по себе звучат бредово, и напомнил, что сразу после этого в варшавский МИД немедленно вызвали украинского посла.

Читайте также: 

В Госдуме заявили о бесславном конце контрнаступления ВСУ

В США назвали победителя в конфликте РФ и Украины

В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева
#сша
#мид
#лидер
#оон
#рф
Читайте нас в
В Госдуме заявили о бесславном конце контрнаступления ВСУ
Картаполов: Украинское контрнаступление закончилось абсолютно бесславно
21 сентября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что украинское контрнаступление завершилось бесславно и безрезультатно.
«Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно. Дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена, поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Блез Мэлли заявил, что ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. По его словам, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние.

Читайте также:

«Неблагодарная скотина»: Зеленский опозорился из-за одной встречи

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации




#россия
#техника
#контрнаступление
Читайте нас в
В США назвали победителя в конфликте РФ и Украины
Херш: США признали победу РФ в конфликте на Украине, но продолжают лгать
21 сентября 2023, 14:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия уже одержала победу в украинском конфликте, однако Белый дом и американские СМИ вынуждены продолжать врать на счет этого. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack, ссылаясь на сотрудника американской разведки, пожелавшего остаться анонимным.
«Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь», - говорится в статье.
Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.

Читайте также:

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России

СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова

В США назвали Украину лабораторией для военных
#россия
#дом
#сми
#война
Читайте нас в
В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева
Сенатор-республиканец Пол: США не спасут Киев, развязав в войну с Россией
21 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/ValleraTo

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.
«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире», - уверен Пол.

Он также призвал перестать делать вид, что участие США в украинском конфликте не сопряжено с рисками. По его словам, рулетка вращается каждый день конфликта и предупредил, что однажды шарик выпадет на отметку «Армагеддон».

По его словам, американца вынуждены платить за эту сомнительную игру, а США ставят интересы Украины выше своих. Он также подчеркнул, что, спасая Украину Вашингтон губит собственную экономику. США не спасут Киев, если ввяжутся в войну с Россией, заключил Пол.

Читайте также:

«Всё очень плохо»: Экс-депутат Рады Царев заявил о скором провале Зеленского

СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине
#сша
#россия
#конфликт
#столкновение
#киев
Читайте нас в
На встрече в Евлахе армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения
21 сентября 2023, 14:26

Фото: istock / Alexandra Bykova

По результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было.
 Представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что необходимо согласовывать детали. Информацию передает РИА Новости.

«Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал представитель карабахских армян.
В то же время, представить президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного соглашения передан Еревану. Он пояснил что на встрече обсуждались варианты реинтеграции армян Карабаха. Данный проект будет содержать 5 пунктов, основывающихся на международном праве. Согласно этим пунктам обе страны должны не вмешиваться в дела друг друга. 

Эльчин Амирбеков также отметил, что не стоить ожидать решения всех трудностей между карабахскими армянами и Азербайджаном за одну встречу. Он выразил мнение, что такие встречи пройдут еще неоднократно. 

Читайте также: 

Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции

Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

#соглашения
#страны
#переговоры
#азербайджан
#армения
Читайте нас в
Украина договорилась с Польшей и Словакией по вопросу поставок зерна
21 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto/Iryna Mylinska

Недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за односторонних запретов на ввоз украинского зерна. теперь сообщается, что с двумя из этих государств Украина сумела договориться.
Так, представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юрчикова сообщила, что в ходе онлайн-переговоров с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским была достигнута договоренность о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет изучена и протестирована, в Словакии продолжит действовать запрет на ввоз четырех товаров с Украины. Правительство одобрило действие этого запрета до конца года.

С польскими коллегами министр агрополитики также провел переговоры. О конкретных результатах онлайн-встречи не сообщается, но появилась информация, что министры договорились найти решение проблемы, которое будет учитывать интересы обоих стран.

Читайте также:

Украина решила создать зерновой хаб в Африке

Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

#правительство
#запрет
#министр
#онлайн
#информация
#переговоры
#украина
#польша
Читайте нас в
В России введено временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
21 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/Jevtic

Российское правительство приняло решение временно ограничить экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Данное постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. При этом уточняется, чо данные меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в России.

Накануне глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за пошлин.

Читайте также:

Оптовые цены на топливо в России резко упали

Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива

Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо

#ограничение
#правительство
#экспорт
#данные
#михаил мишустин
#меры
Читайте нас в
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
21 сентября 2023, 13:51

Фото: istock / BrianAJackson

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на надежный источник в одном из российских силовых ведомств.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — заявил собеседник агентства.
Также от обязанностей отстранили командира корпуса ВС Азербайджана. Причиной стали подчиненные, причастные к убийству российских военных.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли, точное количество жертв не сообщается. 

Президент Азербайджана Ильхам Алие принес извинения и соболезнования в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным. Он также добавил, что виновники трагедии понесут наказание за свои действия.

Читайте также: 

Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента

#военные
#автомобиль
#президент
#наказание
#соболезнования
#новости
#обстрел
Читайте нас в
Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции
Политолог Курбанов: Россия, Турция и Иран объединятся против Армении
21 сентября 2023, 13:42

Фото: IStock/Wirestock

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Также азербайджанский лидер подтвердил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по стабилизации обстановки.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов рассказал, что Армения сегодня тоже должна найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Турцию и Иран. В беседе с «Радио 1» он отметил, что эти три страны встанут на сторону Азербайджана, если в конфликт вмешается НАТО.
«Это будет полная победа азербайджанской армии, будут хорошие отношения и с Россией, и с Турцией и Ираном, и эта победа будет надолго. Если Америка или Франция войдут в Армению – это будет крах для неё. Ведь так уже было с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии. Армении грозит то же самое», — сказал Курбанов.
Политолог подчеркнул, что в случае вмешательства НАТО в конфликт, смена власти в Армении неизбежна.
«Смена власти неизбежна, если натовские войска прибудут в Армению. Там они будут воевать уже не только с Азербайджаном, подключатся Турция, Иран и Россия», — добавил он.
Читайте также: 

Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей

Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
#россия
#турция
#армения
#нато
#иран
Читайте нас в
Достижения.рф