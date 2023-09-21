В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых месяцах

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Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил о сложности грядущих месяцев для Украины. Причиной трудностей станут проблемы с инфраструктурой.
Ранее 21 сентября компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении нескольких энергетических объектов в центральной и западной частях Украины, в результате чего Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Киевская и Харьковской области отчасти остались без электроэнергии.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались обстрелять Крым и несколько регионов РФ. По заявлению Министерства обороны России, все 22 атаки украинских БПЛА были отражены средствами ПВО над акваторией Черного моря, в Белгородской, Курской и Орловской областях.
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«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — цитирует слова заместителя руководителя офиса Зеленского агентство Франс Пресс.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак