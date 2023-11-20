В офисе Зеленского прокомментировали конфликт президента с главкомом ВСУ Залужным

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Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным «не может быть по определению». Об этом в беседе с британской газетой Guardian заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Ранее украинские и западные СМИ сообщали о конфликте Владимира Зеленского с Валериаем Залужным, который пользуется большей популярностью среди украинцев. Одним из признаков разногласий журналисты называют громкое заявление главкома ВСУ о тупике на фронте, которое не понравилось Зеленскому и его офису.
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Анастасия Чинкова