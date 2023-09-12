В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России

Финляндия пока не присоединилась к рекомендации Евросоюза, согласно которой россияне больше не могут въезжать на территорию страны на автомобилях, чьи номера зарегистрированы в РФ. Об этом заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.