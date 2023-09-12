В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что введенные Западом против РФ санкции – это не более чем фикция. Об этом Подоляк сообщил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко.
Напомним, ранее сообщалось, что OFAC обнародовал новый список санкций в отношении России. Из физических лиц под ограничения попали 46 человек. Также Великобритания внесла дополнения в российский санкционный список. Санкции распространятся на несколько публичных компаний, банки и членов совета директоров госкомпаний.
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