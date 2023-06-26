В офисе Зеленского раскрыли особые ожидания к саммиту НАТО

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«Позиция Украины: ожидаемый результат - это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России», - прокомментировал ситуацию Ермак.
Напомним, немецкое издание ARD выяснило, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. По информации СМИ, в субботу в Копенгагене, «в условиях строжайшей секретности», прошла встреча западных дипломатов, а также представителей участников БРИКС, которую инициировал Киев.
Ранее «Радио 1» сообщало, как обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу пообщался с европейскими чиновниками и сделал вывод, что никто в ЕС не готов сражаться за Украину в случае реальной войны с Россией.