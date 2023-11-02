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В офисе Зеленского согласились на допконсультации по киевской «формуле мира»

02 ноября 2023, 14:17
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил итоги встречи на Мальте с в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.
«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской «формулы мира», - прокомментировал ситуацию Ермак.

По его словам, они договорились о дополнительной консультации с коллегами из Великобритании, Германии и Франции.


Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.

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#сша
#консультации
#украина
#мир
#владимир зеленский
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Сивков раскрыл, где Россия может провести ядерные испытания
Сивков рассказал зачем России отзыв ратификации ДВЗЯИ
02 ноября 2023, 14:59

Фото: IStock/Gerasimov174

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещён на официальном сайте правовых актов.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал «Радио 1», что юридически Россия теперь может проводить ядерные испытания, однако первой делать этого не будет.
«Юридически мы теперь имеем право это сделать, но пока мы ещё соблюдаем мораторий. То есть мы пока ещё не проводим испытания, и если американцы попытаются это сделать, то мы тоже это сделаем», — сказал Сивков.
При этом, шанс, что Америка проведёт ядерные испытания в белейшее время очень высок. По мнению собеседника, США последние испытания ракет показали отсутствие готовности к ядерной войне.
«Штатам это нужно жизненно необходимо. В США нет промышленности обогащения урана, они её угробили, и в этих условиях им хотелось бы конечно проверить, насколько боеспособны их ядерные силы. Одними супермоделями здесь не обойтись, поэтому им нудно проверить физически, работают ли их ядерные боеголовки», — добавил Константин Сивков.
Эксперт подчеркнул, что отзыв ратификации ДВЗЯИ — это сигнал США о готовности России к ядерной эскалации.
«У нас наиболее безопасный полигон есть на Новой Земле. А где будет принято решение о проведении испытаний, — это уже вопрос закрытый», — подчеркнул специалист.
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#сша
#россия
#испытания
#ядерное оружие
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Политолог Дробницкий: Программы США подтверждают бесполезность санкций против РФ
02 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/syahrir maulana

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что программа поддержки иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций США подтверждают, что антироссийские меры не работают.
«На санкции потратили как минимум миллиарды долларов. Ограничивали американские и транснациональные компании, напрягали зарубежных партнёров, ограничивали их. На меня сумма финансирования программы производит впечатление предварительного исследования, из которого сделают вывод о том, что санкции не работают», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.

Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций и выделить на эти цели $18 млн. Новая программа будет включать в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.

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#сша
#санкции
#контроль
#политика
#россия
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Тысячи израильтян взяли неоплачиваемый отпуск или уволились после начала войны
02 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/e-crow

Более 46 тысяч израильтян потеряли работу или отправились в неоплачиваемый отпуск после начала войны Израиля с ХАМАС.
Об сообщает пишет Jerusalem Post, пишет РИА Новости. В отпуск отправили 70% от 46 тысяч. Еще 760 тысяч жителей Израиля не работают из-за службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) или из-за отпуска по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа. Об этом рассказал  бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.

«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - прокомментировал ситуацию Хагари. Он также отметил, что наземная операция Израиля в Газе проходит по плану.
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#израиль
#палестина
#хамас
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США намерены «поддержать партнёров» в реализации санкций против РФ
02 ноября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Госдеп США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций и выделить на эти цели $18 млн.
Так, новая программа будет включать в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.

«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепа США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — приводит RT текст соответствующего документа.

Планируется, что этот проект будет реализован в течение года.

В то же время США намерены провести переговоры с КНР, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как передают argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, целью переговоров Вашингтона является понимание целей Пекина в этом вопросе.

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#сша
#программа
#россия
#санкции
#политика
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Премьер-министр Венгрии Орбан назвал Казахстан своим домом
02 ноября 2023, 14:23

Фото: iStock/freedarst

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что возвращаться домой всегда хорошо. Он имел ввиду общие исторические корни казахов и венгров.
«У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо - это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива», - заявил Виктор Орбан во время переговоров с Токаевым, пишет РИА новости.
По словам Орбана, безопасность важно обсуждать с братскими народами.

«Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами»,- говорит Виктор Орбан.
Ранее в Кремле оценили визит Макрона в Казахстан. 

«Казахстан суверенное государство, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения, стратегическое партнерство, наши интересы объединены», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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#казахстан
#венгрия
#политика
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Стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами
Affaritaliani: Премьер Италии Мелони вне себя после диалога с пранкерами из РФ
02 ноября 2023, 14:03

Фото: istock / Павел Бедняков

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была «вне себя» после общения с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом пишет издание Affaritaliani, ссылаясь на близкие к политику источники.

«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — прим. ред.) Тало может полететь с плеч», — сказано в материале.
Авторы статьи считают, что случай с розыгрышем Мелони  является «сенсационной ошибкой, которая выставила итальянского премьера как посмешище и подвергла ее насмешкам со стороны граждан РФ по такому тонкому вопросу, как украинский кризис.

Напомним, в ходе беседы с пранкерами Мелони признала, что контрнаступление ВСУ серьезно ничего не изменило, но многие государства уже устлали от конфликта. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента.

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#премьера
#кризис
#меры
#всу
#рф
#контрнаступление
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«ДТП на гелике»: что известно о новом главе ЧВК «Вагнер», и что Пригожин передал сыну
Хинштейн: вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии невозможно
02 ноября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Главой ЧВК «Вагнер» стал 25-летний сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в ЧВК не будут набирать бойцов из мест заключения, что известно о сыне известного ресторатора, и как теперь будет работать военная кампания.

Главой ЧВК «Вагнер» стал сын Пригожина 


Представитель ЧВК «Вагнер» в Пермском крае сообщил порталу 59.ru о том, что в настоящее время бойцы организации вошли в состав Росгвардии, образуя отдельное подразделение. По словам собеседника таблоида, поступление на службу происходит на добровольной основе, и набора из числа заключенных больше не будет.

Кто такой Павел Пригожин?


Павел Пригожин родился 18 июня 1998 года. Семья погибшего Евгения Пригожина редко появлялась на публике, поэтому  о жизни его близких известно не много.

Пригожин-младший впервые появился в информационном поле  в 2003 году, когда его знаменитый отец написал книгу для детей «Индрагузики», на одной из страниц которой, были опубликованы фотографии Евгения Пригожина совместно со своими детьми. Утверждалось, что соавторами книги были две дочери и сын Пригожина Павел. Произведение было написано более 20 лет назад. Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров, большую часть которых Евгений Пригожин подарил своим влиятельным знакомым. Сейчас коллекционеры готовы отдать за экземпляр книги более трех миллионов рублей.

Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию
Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию

Второй раз имя сына Пригожина вновь появилось на слуху в 2016 году. Тогда 18-летний Павел стал участником ДТП на второй день после покупки дорогого автомобиля модели Gelandewagen. Виновниками аварии были признаны оба водителя. Евгений Пригожин прежде рассказывал, что Павел прошел срочную службу в армии, после чего поступил на службу в ЧВК, в составе которой принял участие в военных действиях в Сирии. За выполнение особо сложных задач сын бизнесмена был удостоен награды «Железный черный крест» — аналогом Ордена Мужества.

По данным СМИ, Павел Пригожин женат на дочери крупного ресторатора. Детей у пары нет.

 

Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии


Распространяющуюся информацию о том, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии, прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора ведомства Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале он разместил пост, в котором сообщил, что информация о вхождении ЧВК в структуру Росгвардии — фейк. Он пояснил, что бойцы кампании смогут заключать контракты с силовой структурой добровольно, однако это будет происходить в индивидуальном порядке.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи!», — заявил Хинштейн. 


Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»

 
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в составе подразделения специального назначения «Ахмат». Об этом изданию РИА Новости сообщил заместитель командира отряда. По словам собеседника агентства, бывшие представители ЧВК проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО.

Прежде глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в ряды спецназа вступили более 170 бойцов, ранее выполнявшие задачи в составе частной военной компании.  

Крушение самолета Пригожина


Частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение над Тверской областью 23 августа. Гибель бизнесмена западные СМИ и украинские политики связывали с попыткой вооруженного мятежа, организованного Пригожиным 23 июня. 

Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина
Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина

Официальных заявлений о причинах катастрофы до настоящего времени СК РФ не делал. 25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина. 30 августа в числе возможных причин крушения самолета Песков назвал «преднамеренное злодеяние».

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#евгений пригожин
#чвк
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Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении
02 ноября 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что необходимость принятия данного закона была продиктована прекращением членства РФ в Совете Европы.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа.

Прежде, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы стал негативно влиять на развитие других стран и тормозить его. Он также отметил, что политические решения государств, которые в нем состоят, принимались под давлением Вашингтона.

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#россия
#госдума
#вячеслав володин
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#законопроект
#развитие
#песков
#рф
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Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
02 ноября 2023, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Напомним, ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#госдума
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