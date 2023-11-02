В офисе Зеленского согласились на допконсультации по киевской «формуле мира»

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил итоги встречи на Мальте с в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.
«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской «формулы мира», - прокомментировал ситуацию Ермак.
По его словам, они договорились о дополнительной консультации с коллегами из Великобритании, Германии и Франции.
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Евгения Парфентьева