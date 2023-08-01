В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.
«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа несколько украинских беспилотников вновь предприняли попытки совершить террористическую атаку на Москву. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили их, однако один, потеряв управление, врезался в башню комплекса «Москва-сити». Это уже второе попадание в бизнес-центр. Ещё одна атака была совершена в ночь на 30 июля.
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Анастасия Чинкова