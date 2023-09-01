В офисе Зеленского заявили, что число атак беспилотников на Россию будет расти

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Число атак беспилотников на территорию России будет только расти, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью для Reuters.
«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
Он также исключил возможность мирных переговоров с Россией, заявив, что это будет означать капитуляцию Киева.
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