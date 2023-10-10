В ООН начали собирать доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС

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Независимая комиссия ООН начала расследование событий и сбор доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз комиссии.
«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — сообщается в документе.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак