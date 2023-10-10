В ООН напомнили ХАМАС главный аспект международного права

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выпустил заявление, в котором призвал ХАМАС незамедлительно освободить из плена всех гражданских лиц.
«Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще находятся под стражей. Захват заложников запрещен международным правом», - сообщается в тексте документа.
Он также напомнил, что со всеми людьми, взятыми в плен как с палестинской, так и с израильской стороны, необходимо обращаться гуманно.
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Евгения Парфентьева