В ООН назвали действия Израиля в секторе Газа военным преступлением

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Израиль совершает в секторе Газа военные преступления. Об этом в своем выступлении заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
Госпожа Шамсадани также добавила, что блокада сектора Газа, приказы Израиля перемещаться в южные районы, непрекращающиеся обстрелы и бомбардировки уже привели к настоящей гуманитарной катастрофе. В ООН обвинили еврейское государство в военных преступлениях, впрочем, уточнив, что захват заложников боевиками ХАМАС также является военным преступлением.
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Александр Бойцов