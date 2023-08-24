В ООН назвали ужасающее число погибших в конфликте на Украине

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В вооруженном конфликте на Украине могли погибнуть до полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло. Ее слова приводит издание РИА Новости.
Заместитель генсека не назвала источник данных. Также, она не сообщила количество потерь каждой из сторон конфликта. ДиКарло добавила, что цифры могут быть гораздо больше, так как только по данным комиссии по правам человека, гражданских лиц убито около 10 тысяч.
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Анастасия Крестьянова