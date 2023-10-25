В ООН не в курсе, почему Киев так и не предоставил Москве список жертв в Буче

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что не знает, почему украинская сторона так и не предоставила России список жертв провокации в Буче.
«Мне нечем поделиться с вами на этот счет», - прокомментировал ситуацию Дюжаррик, отвечая на вопрос журналиста о том, что мешает Киеву предоставить этот список Москве.
При этом, представитель ООН отметил, что несколько комиссий, в том числе от СПЧ и МУС, отправились в Бучу, чтобы собрать всю необходимую информацию.
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