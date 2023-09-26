В ООН оценили мировой уровень ядерной угрозы

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Угроза начала ядерной войны достигла уровня времён холодной войны из-за геополитического соперничества. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учреждённый ООН в 2013 году.
Гутерреш отметил, что достигавшийся несколько десятков лет прогресс в деле предотвращения применения ядерного вооружения, а также проведения его испытаний, сводится на нет. Такие показатели связаны с соперничеством государств и недоверием правительств друг к другу.
Генсек ООН призвал страны, которые ещё не приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно быстрее. А те государства, которые владеют ядерным оружием должны приостановить его испытания.
В заключение Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие, чтобы свести до минимума ядерную опасность. Он отметил, что «место этим средствам разрушения было только в учебниках истории».
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Гутерреш отметил, что достигавшийся несколько десятков лет прогресс в деле предотвращения применения ядерного вооружения, а также проведения его испытаний, сводится на нет. Такие показатели связаны с соперничеством государств и недоверием правительств друг к другу.
В заключение Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие, чтобы свести до минимума ядерную опасность. Он отметил, что «место этим средствам разрушения было только в учебниках истории».
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Анастасия Чинкова