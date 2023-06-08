В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС

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Как сообщает РИА Новости, Зеленский заявил 7 июня, что представители ООН и Красного Креста не появлялись в зоне чрезвычайного происшествия. Дюжаррик опроверг эту информацию, утверждая, что ООН активно участвует в оказании помощи на месте.
Дюжаррик подтвердил, что сотрудники ООН находятся в районе Каховской ГЭС и предоставляют помощь, включая раздачу воды, гигиенических наборов, а также оказание психологической поддержки местному населению.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.