В ООН поддержали инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта

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Представитель генсека ООН Хак рассказал об одобрении усилий Африки для окончания конфликта на Украине
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что объединение поддерживает инициативу африканских стран по снижению напряженности между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на брифинге, пишет издание «Известия».
По его словам, ООН приветствует предложения африканских стран, касаемые разрешения украинского кризиса. Дипломат также отметил, что вовлеченность Африки в вопросы урегулирования отношений между странами, является
очень позитивным знаком.
Ранее «Радио 1» сообщало, что попытки НАТО настроить Африку против России провалились.
По его словам, ООН приветствует предложения африканских стран, касаемые разрешения украинского кризиса. Дипломат также отметил, что вовлеченность Африки в вопросы урегулирования отношений между странами, является
Ранее «Радио 1» сообщало, что попытки НАТО настроить Африку против России провалились.
Анастасия Крестьянова