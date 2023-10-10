В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.
Associated Press пишет, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах.
В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
8 октября приводились данные о 73 тысячах перемещённых лиц.
7 октября силами движения ХАМАС было выпущено несколько тысяч ракет по Израилю и объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение в стране. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».
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В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
7 октября силами движения ХАМАС было выпущено несколько тысяч ракет по Израилю и объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение в стране. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».
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Мария Фирсова