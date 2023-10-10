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В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа

10 октября 2023, 08:09
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.
Associated Press пишет, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах.

В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.


8 октября приводились данные о 73 тысячах перемещённых лиц.

7 октября силами движения ХАМАС было выпущено несколько тысяч ракет по Израилю и объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение в стране. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#беженцы
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В Мьянме в результате военного удара по лагерю погибли 29 человек
10 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/shaadjutt

На севере Мьянмы из-за удара по лагерю погибли 29 человек.
РИА Новости пишет, что 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР. Об этом рассказал представитель сепаратистской Качинской армии независимости штата Качин.
 
Среди погибших дети и старики.
 
Сейчас проводится расследование способа нанесения удара по лагерю. Есть предположение, что атаку осуществили с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что по Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС. Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.

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Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа
#ракета
#военные
#новости
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Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС
10 октября 2023, 08:22

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа.
О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон «Ленте.ру».
 
По словам политолога, в плену у палестинского радикального движения ХАМАС  около 100 заложников, среди них дети. Навон считает, если Израиль будет продолжать военные действия против ХАМАС и ликвидировать её руководства, то переговоры о судьбе заложников будут почти невозможны.
 
«С другой стороны, если вступить в переговоры с ХАМАС сейчас, то Израиль не будет говорить с позиции силы», — рассуждает Эммануэль Навон.
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.

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#израиль
#хамас
#политика
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Захарова обвинила власти Германии в открытой реабилитации нацизма
Захарова: Германия открыто реабилитирует нацизм через манипуляции и замалчивание
10 октября 2023, 08:21

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реабилитацией нацизма заявление правительства ФРГ о том, что Берлин не готов признать последователями нацистов Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина»* и «Организацию украинских националистов»**. Такое заявление она сделала в своем телеграм-канале.

Информация о не готовности охарактеризовать данными словами следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабинета министров государства на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. Захарова обвинила власти Германии в манипуляции историческими фактами, подмене понятий, замалчивании и отрицании положений Нюрнбергского процесса. Она также засомневалась в возможности восполнить недостающие знания в правящей германской элите.

«Вы все еще удивляетесь тому, что происходит сейчас в мире? Не надо. Историческая амнезия и игра в «двойные стандарты» ведут к повторению мировых катастроф», — заключила дипломат.

Ранее Захарова назвала признание главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в атаках на ЗАЭС должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.
При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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#заявление
#информация
#дипломат
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В США захотели связать предоставление помощи Израилю и Украине
NBC: США рассматривают возможность связать поставку помощи Израилю и Украине
10 октября 2023, 07:55

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Белый дом рассматривает возможность связать финансовую поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на чиновника американской администрации.
По информации канала, администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают возможность привязки. Собеседник агентства обратил внимание на то, что некоторые чиновники выступают против дополнительного финансирования Украины. Источник также предлагает, что оказание помощи Израилю одобрит большее количество членов Конгресса.

«Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», — пишет издание.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#сша
#операция
#дом
#армия
#администрация
#чиновники
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Пушков ответил на слова американского генерала Милли о войне с Россией
Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
10 октября 2023, 07:24

Фото: istock / donfiore

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал с серьезностью отнестись к словам американского генерала Марка Милли о возможной войне США и России в ближайшее десятилетие. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.
Напомним, немного ранее бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что вероятность военного конфликта Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет вырастет, если РФ одержит победу на Украине.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал Пушков.
Он также отметил, что возможно у Вашингтона не будет времени и возможности для военного конфликта, потому что многие кандидаты на президентский пост США считают главным врагом своей страны не Россию, а Китай.

Кроме того, по словам Пушкова, при таких обстоятельствах бюджет обороны США значительно вырастет или увеличится вдвое.

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#сша
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#пост
#страны
#заявление
#рф
#пушков
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В США связали атаку на Израиль с окончанием американской гегемонии
Bloomberg назвал атаку ХАМАС на Израиль окончанием эпохи Pax Americana
10 октября 2023, 07:07

Фото: istock / rarrarorro

Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников. Об этом пишет обозреватель издания Bloomberg Хал Брэндс.
По мнению Брэндса, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит о том, что кризис глобальной безопасности, усугубляется. 

«Всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия». Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», — пишет журналист.
Обозреватель также обратил внимание на то, что сейчас трудно найти крупный регион, которого не коснулась бы ситуация на Ближнем Востоке.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter). Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#журналист
#министр
#регион
#кризис
#дома
#атака
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В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС
Начальник генштаба США Браун призвал Иран не вступать в войну Израиля с ХАМАС
10 октября 2023, 06:30

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун, обратился к Ирану с призывом не вступать в вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС. Эту информацию сообщает агентство Reuters.
Генерал Браун выразил намерение Вашингтона передать Тегерану крайне важное сообщение. Он подчеркнул, что приоритет заключается в предотвращении расширения текущего конфликта, и подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы Иран воспринял данное сообщение как ясное и решительное.

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#иран
#сша
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В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию
NHK: в японской партии призвали исключить депутата Судзуки после визита в Россию
10 октября 2023, 05:56

Фото: istockphoto/blew_i

Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии предложила исключить депутата Мунэо Судзуки за его поездку в Россию без предварительного уведомления, сообщает NHK. Окончательное решение о наказании будет принято на заседании руководства партии во вторник. Глава партии официально уведомит Судзуки о решении.
Депутат Мунэо Судзуки посетил Россию с 1 октября и провел ряд встреч, включая встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Он вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он предоставил необходимое уведомление в парламент, однако опоздал с подачей заявки в свою партию, так как офис был закрыт вечером в пятницу, 29 сентября. В результате он отправился в Россию в воскресенье, 1 октября, а заявку подал его секретарь 2 октября.

Однако главной проблемой стали высказывания Судзуки, которые были восприняты как поддержка России в конфликте с Украиной. Депутат утверждает, что он призывает к перемирию, но также ссылается на факты, считая маловероятной победу Украины из-за получения военной помощи и финансовых средств из-за рубежа.

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#япония
#аэс
#офис
#поддержка
#депутат
#парламент
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Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу
Израильские войска вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои
10 октября 2023, 05:38

Фото: iStock/zabelin

Израильские вооруженные силы, в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, вторглись в город Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Начались вооруженные столкновения, сообщает палестинский портал Quds.

Город Наблус находится приблизительно в ста километрах от сектора Газа и на Западном берегу, в рамках Палестинской автономии.

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#сша
#израиль
#город
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