В ООН после ЧП на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан и инфраструктуру

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик: ООН напоминает о необходимости не наносить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.
Киевские власти нанесли удар по Крымскому мосту двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате атаки, погибли два человека, пострадал ребенок.
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