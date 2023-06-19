В ООН пожаловались, что Россия не допускает ее представителей в затопленные районы Херсонщины

Фото: официальный сайт ООН
Представители ООН призвали нашу страну действовать «в соответствии с международным гуманитарным правом»
Гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала международной организации в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Дениз Браун призвала российские власти действовать «согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом».
Ранее постпред Российской Федерации при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявлял, что Россия готова предоставить доступ к пострадавшим районам, но лишь через территорию, которая контролируется военнослужащими ВС РФ.
«Радио 1» приводило слова заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса о том, что из-за разрушения Каховской ГЭС примерно 700 тысяч человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Также разрушение Каховской ГЭС может привести к снижению продовольственного экспорта из Украины и росту цен на продовольствие в мире.
«Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. <...> Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются»,— говорится в пресс-релизе ООН.
Ранее постпред Российской Федерации при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявлял, что Россия готова предоставить доступ к пострадавшим районам, но лишь через территорию, которая контролируется военнослужащими ВС РФ.
«Радио 1» приводило слова заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса о том, что из-за разрушения Каховской ГЭС примерно 700 тысяч человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Также разрушение Каховской ГЭС может привести к снижению продовольственного экспорта из Украины и росту цен на продовольствие в мире.
Артем Путинцев