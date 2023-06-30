В ООН призвали не допустить действий, которые приведут к эскалации вокруг ЗАЭС

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Заместитель официального представителя генсека ООН Хак: Все стороны должны понимать необходимость недопущение шагов, угрожающих ЗАЭС
По его словам, лидирующую роль на ЗАЭС занимает МАГАТЭ. Организация продолжает работать над тем, чтобы создать безопасную среду на станции. Хак подчеркнул, что МАГАТЭ будет позволено контактировать со сторонами конфликта.
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Анастасия Крестьянова