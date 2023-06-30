В ООН призвали не допустить действий, которые приведут к эскалации вокруг ЗАЭС

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация хотела бы того, чтобы все стороны конфликта понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС. Об этом он заявил на брифинге, пишет РИА Новости.По его словам, лидирующую роль на ЗАЭС занимает МАГАТЭ. Организация продолжает работать над тем, чтобы создать ​безопасную среду на станции. Хак подчеркнул, что МАГАТЭ будет позволено контактировать со сторонами конфликта.