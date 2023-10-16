В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

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Необходимо открыть КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается, однако прогресса по полному открытию КПП пока нет.
Ранее израильская армия призналась в нанесении ракетных ударов по КПП «Рафах».
Газета Financial Times писала, что ни один иностранец со стороны сектора Газа не может получить разрешение на пересечение КПП «Рафах». Однако Египет сделал исключение для граждан США, желавших покинуть сектор.
Напомним, что в воскресенье, 15 октября, Египет выразил готовность стать посредником между Израилем и Палестиной.
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Ранее израильская армия призналась в нанесении ракетных ударов по КПП «Рафах».
Напомним, что в воскресенье, 15 октября, Египет выразил готовность стать посредником между Израилем и Палестиной.
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Анастасия Чинкова