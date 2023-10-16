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В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

16 октября 2023, 20:20
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Необходимо открыть КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается, однако прогресса по полному открытию КПП пока нет.

Ранее израильская армия призналась в нанесении ракетных ударов по КПП «Рафах».


Газета Financial Times писала, что ни один иностранец со стороны сектора Газа не может получить разрешение на пересечение КПП «Рафах». Однако Египет сделал исключение для граждан США, желавших покинуть сектор.

Напомним, что в воскресенье, 15 октября, Египет выразил готовность стать посредником между Израилем и Палестиной.

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#египет
#израиль
#сектор газа
#оон
#граница
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WSJ: США готовят солдат для отправки в Израиль
16 октября 2023, 20:53

Фото: istockphoto/Serhej Calka

США отобрали две тысячи военнослужащих для возможной экстренной переброски в Израиль. Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.
О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщило издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются. Ранее президент США Джо Байден открыто заявил, что палестинское исламское движение должно быть полностью уничтожено.

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.

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«Артист и выскочка»: В Киеве раскрыли истинное отношение Израиля к Зеленскому
Соскин: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком
16 октября 2023, 20:29

Фото: Сайт Кремля

Президента Украины Владимира Зеленского не пожелали видеть в Израиле, поскольку там его не воспринимают как серьезного политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну. 

«Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным», - прокомментировали ситуацию на израильском портале Ynet.

Зеленский заявил, что хотел посетить страну «в знак солидарности» на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта. 

«Зеленскому отказали, а значит и (государственный секретарь США Энтони) Блинкен с этим согласился. В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», - заявил в своем блоге Соскин. 

По мнению эксперта, у Зеленского не выйдет сыграть роль переговорщика в разгоревшемся конфликте между Палестиной и Израилем. 

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#сша
#израиль
#президент
#артист
#владимир зеленский
#блинкен
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Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
16 октября 2023, 20:12

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», - прокомментировали ситуацию в Кремле. 

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта.

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#президент
#население
#соболезнования
#владимир путин
#россия
#израиль
#палестина
#конфликт
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Египетский пловец Элараби рассказал об угрозах из-за поддержки Палестины
16 октября 2023, 20:12

Фото: istockphoto/Jacob Ammentorp Lund

Известный пловец из Египта рассказал об угрозах и нападках, которым подвергается он и его семья из-за того, что открыто высказываются в поддержку Палестины. По словам спортсмена, последняя неделя стала самой тревожной в его жизни.
Элараби отметил, что ему сейчас очень тяжело в моральном плане, потому что он испытывает постоянное давление. В беседе с изданием Swim Swam.Пловец рассказал, что ему неоднократно угрожали в социальных сетях и лично. Постоянные нападки доставили много тревожных минут ему самому и его близким.

«Ложась спать, я и моя семья не знаем точно, не вломиться ли кто-то в наш дом ночью», — говорит Элараби.

Египетский спортсмен добавил, что никогда не думал, что открытая поддержка своих единоверцев может стать причиной такого террора. Сейчас он задумался о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы за защитой.

Накануне, 15 октября, пловец выиграл этап Кубка мира, проходивший в Афинах, на дистанции 50 метров баттерфляем. Незадолго до этого он опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине в конфликте с Израилем.

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#пост
#поддержка
#спортсмен
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Парламент Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ
Депутат Геращенко: Рада рассмотрит вопрос о запрете УПЦ на этой неделе
16 октября 2023, 20:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Парламент Украины на этой неделе рассмотрит законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Отмечается, что все партии, кроме пропрезиденской «Слуги народа» и ОПЗД («Оппозиционная платформа - За жизнь»), поддержали представленный законопроект. 

Также уточняется, что законопроект предполагает внесение изменений в закон. Таким образом будет предотвращена деятельность религиозных организаций, руководство которых идёт из другого государства. 

Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) признал предложенный законопроект нарушением международных норм свободы вероисповедания. По мнению организации внесение изменений в закон может повлечь за собой раскол украинского общества. 

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#православие
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Спецкор Асламова: «Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы»
16 октября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова объяснила взаимоотношения Армения и Азербайджана, отметив, что последний уже открыто заявляет о том, что претендует на армянские территории.
«В Армении произошла смена поколений: «Нам не нужна великая Армения, давайте торговать с Турцией, Азербайджаном, у нас заработает экономика, мы вольёмся в структуры ЕС». Армяне не понимают: когда ты сливаешь свою землю и соотечественников, рано или поздно тебе прилетит. Ильхам Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы, Сюник и Зангезур, чтобы соединиться с Нахичеванью», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Асламова.

Ранее сообщалось, что по информации из газеты Politico, Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей.

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#армения
#азербайджан
#политика
#страны
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Путин провел разговор с Нетаньяху
Haaretz: Путин и Нетаньяху провели разговор
16 октября 2023, 19:35

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, об этом сообщает Haaretz.
Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. 

При этом, Путин однозначно выступил за возобновление процесса создания палестинского государства. По мнению представителей российского правительства, нынешняя эскалация в отношениях Палестины и Израиля вызвана застоем в вопросе создания свободного и суверенного государства Палестины.

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#владимир путин
#израиль
#палестина
#россия
#президент
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Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
16 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/butenkow

Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар взял вину за пропущенную 7 октября атаку ХАМАС на Израиль лично на себя.
Информация об этом признании стала доступна изданию Ynet. В их распоряжении оказалось письмо Бара своим сотрудникам. 

«Как человек, который руководит организацией, (признаю): ответственность лежит на мне», - прокомментировал ситуацию Бар. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#безопасность
#палестина
#хамас
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В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин смог переиграть Запад
Arab News: Путин указал на истинную причину войны в Израиле и переиграл Запад
16 октября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин назвал истинную причину палестино-израильского конфликта, что привело его к статусу потенциального посредника между враждующими народами. Об этом в статье для Arab News сообщил эксперт по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб.
Она отметила, что слова Путина о причине конфликта высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Ей официальный представитель Джамаль Рушди отметил, что Россия – единственная страна, занявшая рациональную позицию в сложившейся ситуации. 

Специалист отметила, что США не смогли заключить сделку, которая подойдёт для обеих сторон. Таким образом, им не удалось урегулировать конфликт, поэтому этим должен заняться кто-то другой. 

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#владимир путин
#израиль
#палестина
#сша
#конфликт
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