В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Эстонская полиция задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко* после того, как он закидал яйцами стену российского посольства в столице страны Таллине. Об этом сообщил портал Delfi, cославшись на активиста Михаила Баранова из организации «Мирное сопротивление».