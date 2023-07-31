В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

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Организация Объединённых Наций выступает против ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удары украинских БПЛА по Москве.
«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал Хак.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.
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