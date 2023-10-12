В ООН раскрыли ужасающие факты о разрушениях в Газе

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны.
Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.
В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы.
12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.
Напомним, результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.
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В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы.
Напомним, результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.
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Евгения Парфентьева