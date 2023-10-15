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В ООН сообщили, на сколько часов у больниц Газы осталось ресурсов

В ООН сообщили, что у больниц Газы ресурсов хватить на 48 часов работы
15 октября 2023, 08:40
Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.
«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.

В секторе Газа уже 4 дня подряд нет электричества. Это ставит здравоохранение и водоснабжение на грань краха.

Ранее ЮНИСЕФ предрёк гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.

Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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#сектор газа
#израиль
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Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС
Путин: страны в БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира
15 октября 2023, 05:58

Фото: istock /William_Potter

Президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.
По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.

Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.

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#мир
#путин
#юар
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Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM
Журналист Херш заявил, что Израиль планирует атаковать Газу авиабомбами JDAM
15 октября 2023, 05:24

Фото: istock/Tomas Ragina

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни. Эту информацию он опубликовал в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на свои источники.
Херш утверждает, что текущий план предполагает, что атака с применением бомб JDAM может состояться уже в воскресенье или понедельник, с целью вынудить жителей Газы и южных районов покинуть город и подготовиться к немедленному наземному вторжению.
По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.

Сеймур Херш, известный своими расследованиями о преступлениях американских вооруженных сил во Вьетнаме и Ираке, является лауреатом Пулитцеровской премии.

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#аэропорт
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#план
#удар
#атака
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В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»
Глава Пентагона указал главе МО Израиля на важность следования «закону войны»
15 октября 2023, 03:39

Фото: iStock/rarrarorro

В ходе беседы с министром обороны Израиля глава Пентагона США Ллойд Остин подчеркнул важность соблюдения «закона войны» в контексте ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РИА Новости.
В то же время он выразил готовность Соединенных Штатов поддерживать Израиль и продолжать поставки вооружений для израильских вооруженных сил.

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#аэропорт
#сша
#израиль
#сми
#поставки
#удар
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Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
МО Сирии: израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
15 октября 2023, 01:42

Фото: istock/Tomas Ragina

Международный аэропорт Алеппо в Сирии был полностью разрушен после авиаударов со стороны Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.
 «В ночь с 14 на 15 октября, около 23:35 часов, враждебное Израильское государство нанесло удары с воздуха по Международному аэропорту Алеппо, что вызвало материальный ущерб и полное вывод аэропорта из строя», - говорится в заявлении Министерства.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в районе аэропорта. Согласно данным очевидцев, атака была осуществлена двумя ракетами, нацеленными на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Израильская армия обосновала свой ответный удар по Сирии выстрелами двух ракет, запущенных с территории сирийской Арабской Республики.

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#армия
#ночь
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#ущерб
#государство
#атака
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В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии
Армия Израиля заявила, что наносит артиллерийские удары по территории Сирии
15 октября 2023, 00:23

Фото: iStock/e-crow

Армия Израиля отреагировала артиллерийским огнем на обстрел, произведенный с сирийской территории. Пресс-служба армии Израиля распространила информацию об этом в Telegram.
«После первых сообщений о сиренах, сработавших в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит ответные удары по источнику стрельбы в Сирии», — гласит заявление.

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#совещание
#заявление
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В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»
Глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»
14 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После переговоров с лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «Хезболла» может поддержать палестинское движение «ХАМАС» в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.
Он призвал Израиль и его сторонников прекратить действия, которые наносят вред гражданскому населению в секторе Газа и предостерег, что промедление в реагировании мирового сообщества может вызвать ответные меры. Абдоллахиян также подчеркнул важность единства лидеров сопротивления и их готовность к действиям в случае необходимости.

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#израиль
#вред
#меры
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Кандидат в президенты США посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным
14 октября 2023, 23:38

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис у себя в соцсетях посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны.
Он подчеркнул, что, по его мнению, никто не должен иметь право оставаться в США, если им не нравятся ценности этой страны, и выразил мнение, что разрешение на пребывание в Соединенных Штатах следует лишать всех, кто не разделяет эти ценности. Это мнение политика затрагивает как лиц, незаконно проникших в страну, так и иностранных граждан, находящихся на территории США законно.

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Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала
Посольство РФ в Швейцарии выразило протест из-за осквернения мемориала Суворову
14 октября 2023, 23:23

Фото: iStock/william87

Посольство России в Швейцарии выразило свой протест Министерству иностранных дел Швейцарии в связи с актом осквернения мемориала, посвященному полководцу Александру Суворову.
Согласно опубликованному на сайте МИД РФ сообщению представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, неизвестные облили синей краской нижнюю часть мемориала.

Посольство России в Берне выразило глубокое возмущение этим актом вандализма и настоятельно потребовало от Федерального департамента иностранных дел Швейцарии провести расследование и наказать виновных лиц. Также Россия обратилась к швейцарским властям с просьбой обеспечить дополнительную охрану мемориалу.

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В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли заявления о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов
14 октября 2023, 23:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ опровергла сообщения, распространявшиеся в СМИ и социальных сетях, о газовом долге перед Россией в размере 27,5 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте предприятия.
Компания заявила, что такие утверждения не имеют основания и что они преднамеренные и злонамеренные. BOTAŞ призвала общественность не придавать значения подобным необоснованным новостям и обвинениям, отметив, что они могут нанести урон репутации компании на национальном и международном уровне.

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