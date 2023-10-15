В ООН сообщили, на сколько часов у больниц Газы осталось ресурсов

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Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляет, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.
Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.
В секторе Газа уже 4 дня подряд нет электричества. Это ставит здравоохранение и водоснабжение на грань краха.
Ранее ЮНИСЕФ предрёк гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы
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«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
Ранее ЮНИСЕФ предрёк гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.Читайте также:
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Мария Фирсова