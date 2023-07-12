В ООН сообщили о 75 случаях пыток на Украине гражданских лиц в изоляторах

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине.
По его словам, многие из задержанных лиц, были подозреваемыми в совершении преступлений. Он выразил обеспокоенность тем, что персонал, который работал в изоляторах, допускал жестокое обращение с задержанными лицами. Пыткам также подвергались лица, которые были задержаны украинскими силовиками в ходе конфликтов.
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