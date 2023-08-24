В ООН встревожены ударами беспилотников ВСУ по российским городам

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация обеспокоена обстрелами приграничной территории России.
Дикарло подчеркнула, что международное право строго запрещает наносить удары по гражданским лицам и объектам инфраструктуры любым странам. Отмечается, что так, она прокомментировала атаки БПЛА со стороны ВСУ на Москву.
Читайте также:
Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия является угрозой для НАТО
Байден: Путин не сможет сломить НАТО
ООН намерена участвовать в саммите БРИКС
Анастасия Крестьянова