В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки с Россией

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Заместитель генсека ООН Хак сообщил о продолжении работы с РФ по продлению зерновой сделки
ООН намерены добиваться продолжения зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак на брифинге, пишет ТАСС.
Он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Вершинина о том, что РФ намерена прекратить невыполняемые части зерновой сделки 18 июля. Хак заявил, что ООН заинтересованы в том, чтобы сделка продолжала действовать. Он также добавил, что организация старается обеспечить действие меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Матвиенко прокомментировала возможность продления зерновой сделки. Она заявила, что соглашение в настоящее время находится в тупике.
Он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Вершинина о том, что РФ намерена прекратить невыполняемые части зерновой сделки 18 июля. Хак заявил, что ООН заинтересованы в том, чтобы сделка продолжала действовать. Он также добавил, что организация старается обеспечить действие меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений.
Анастасия Крестьянова