В ООН выразили сожаление в связи с прекращением зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением действия черноморской инициативы.
О том, что Россия прекращает действие зерновой сделки, сообщил МИД РФ. Действие соглашения завершается 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. О соответствующем решении проинформирована турецкая и украинская сторона.
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Анастасия Крестьянова