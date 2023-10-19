В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля

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Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что в секторе Газа существует реальный риск геноцида против палестинцев, так как еврейское государство руками своих военных совершает преступление против человечности.
Ранее Израиль заявлял о проведении наземной операции на территории сектора Газа, невиданной по своей жестокости. Специалисты ООН высказывали опасения, что это может привести к гуманитарной катастрофе.
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Александр Бойцов