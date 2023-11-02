В ООН заявили об угрозе геноцида в отношении палестинцев

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Эксперты ООН заявили о серьезной тревожности по поводу нарастающей угрозы геноцида, стоящей перед палестинским народом, и призывают Израиль и его союзников немедленно договориться о прекращении огня в секторе Газа.
Эксперты ООН настаивают на важности принятия срочных действий для защиты жизней и безопасности палестинского населения и остановки дальнейшего нарастания напряженности в регионе.
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