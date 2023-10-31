В Орехово-Зуево состоится осенний бал ко Дню народного единства

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Орехово-Зуево пройдет костюмированный осенний бал для участников программы «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области
Мероприятие пройдет 3 ноября в центре социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский».
Участники бала представят национальные наряды народов России и бывших советских республик. Гости смогут увидеть костюмы народов Чукотского автономного округа, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Татарстана, Таджикистана и Республики Беларусь.
Стоит отметить, что зрители смогут в полном мере прочувствовать колорит, богатство традиций и уникальную историю многонациональной страны и соседних государств.
Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в творческих танцевальных номерах.
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Участники бала представят национальные наряды народов России и бывших советских республик. Гости смогут увидеть костюмы народов Чукотского автономного округа, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Татарстана, Таджикистана и Республики Беларусь.
Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в творческих танцевальных номерах.
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Мира Полтева