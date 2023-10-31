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В Орехово-Зуево состоится осенний бал ко Дню народного единства

31 октября 2023, 17:32
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Орехово-Зуево пройдет костюмированный осенний бал для участников программы «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области
Мероприятие пройдет 3 ноября в центре социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский».

Участники бала представят национальные наряды народов России и бывших советских республик. Гости смогут увидеть костюмы народов Чукотского автономного округа, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Татарстана, Таджикистана и Республики Беларусь.


Стоит отметить, что зрители смогут в полном мере прочувствовать колорит, богатство традиций и уникальную историю многонациональной страны и соседних государств.

Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в творческих танцевальных номерах.

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#зрители
#активное долголетие
#орехово-зуево
#подмосковье
#день народного единства
#фестиваль
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Протестующие ворвались в Конгресс США и прервали выступление Блинкена
Активисты в Конгрессе прервали Блинкена и потребовали прекратить огонь в Газе
31 октября 2023, 18:20

Фото: iStock/rarrarorro

Протестующие против проведения Израилем операции в секторе Газа ворвались в Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. Кадры транслировались на телеканале CNN.
Часть активистов подняла плакаты с призывами прекратить военные действия в секторе Газа, другие подняли руки, обмазанные красной краской, и выкрикивали лозунги против Израиля. 

В это время Блинкен молча наблюдал за происходящим и ждал, пока охрана выведет всех активистов из зала, где проходило заседание. 

Слушания в комитете Сената по ассигнованиям были посвящены финансированию Израиля и Украины. В частности, речь шла о выделении 106 млрд долларов по запросу президента США Джо Байдена. Блинкен во время выступления отметил, что эти средства помогли бы покрыть гуманитарные нужды в секторе Газа, на Украине, в Армении и других нуждающихся странах. 

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#сша
#израиль
#активисты
#блинкен
#финансирование
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Политолог Светов объяснил проблему обеспечения Украины Штатами
31 октября 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Политологом Юрий Светов заявил, что финансирование Украины со стороны США не прекращено и будет продолжаться и далее.
А проблема финансирования Киева, по словам эксперта, возникла и-з-за того, что президент США Джо Байден пытался добиться выделения совместного бюджета на Украину, Израиль и Тайвань.

«Всё упирается в Конгресс. Они готовы безоговорочно поддержать Израиль, а по отношению к Украине были сомнения. Сейчас общий законопроект пытаются раздробить. Но это вовсе не означает, что финансирования не будет. Деньги найдут и придумают варианты помощи», прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

При этом, он призвал не обращать внимание на высказывания различных украинских политиков о том, что Киеву сокращают выплаты. Специалист считает, что такие высказывания направлены на то, чтобы спровоцировать Запад давать больше денег.

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#сша
#деньги
#байден
#украина
#политика
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Глава ЛДПР Слуцкий опроверг свою причастность к отстранению Власова
31 октября 2023, 18:10

Фото: iStock/blinow61

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг свою причастность к отстранению от должности депутата Василия Власова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он отметил, что мандат Власова оказался под угрозой из-за его постоянных прогулов, а не из-за личных разногласий. 

Накануне появилась информация о том, что Госдума планирует лишить мандата депутата Василия Власова, объясняя меру постоянными прогулами. После этого депутат предоставил статистику, по которой видно, что он присутствовал на 98% заседаний. 

При этом, большинство членов мандатной комиссии проголосовало за лишение Власова полномочий. Депутат объяснил сложившуюся ситуацию «игрой, чтобы его убрать», а Слуцкого назвал заказчиком своего отстранения. 

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#госдума
#лдпр
#депутат
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Axios: С 27 октября в сектор Газа вошли более 20 тысяч израильских солдат
31 октября 2023, 17:59

Фото: istockphoto/e-crow

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземных операций в секторе Газа. С тех пор на территорию анклава вошли по меньшей мере 20 тысяч израильских военнослужащих — это бронетанковая и пехотная дивизии.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Военные ЦАХАЛ пользуются данными разведки в Газе, чтобы обнаружить места содержания и попытаться освободить заложников. Ранее представители Армии обороны Израиля сообщали об ожесточенных столкновениях с боевиками ХАМАС в глубине анклава.

В частности, израильские военные атаковали форпост палестинского сопротивления в северной части анклава. Им удалось уничтожить установки для пуска ракет, наблюдательные посты, а также захватить большое количество оружия и боеприпасов.

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#военные
#портал
#израиль
#сектор газа
#хамас
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Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности замглавы Минцифры РФ
31 октября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Новым замглавы Минцифры стал Сергей Цветков.
Цветков ранее занимал должность директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства в этом же ведомстве. Он работает в Минцифры уже более десяти лет и все это время занимается порталом Госуслуг.Руководить департаментом развития инфраструктуры электронного правительства он начал с 2020 года.

Дмитрий Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлён портал и запущено семейство мобильных приложений Госуслуг, у пользователей «Госуслуги Авто» появилась возможность предъявлять права и СТС в электронном виде.

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#права
#госуслуги
#портал
#авто
#минцифры
#михаил мишустин
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Израильский план по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%
31 октября 2023, 17:09

Фото: iStock/ffikretow

План Израиля по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнен на 10%. Об этом сообщает издание Israel Hayom.
По данным издания, в Совете национальной безопасности Израиля и в МИД созданы две рабочие группы, действующие отдельно друг от друга. В их обязанности входит изучение разных вариантов послевоенного управления Палестиной. 

Отмечается, что среди предложенных вариантов фигурируют: установление международного контроля, создание механизма управления над территорией в сотрудничестве с Египтом и передача власти в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану. 

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которого погибло большое количество мирных жителей. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#израиль
#хамас
#палестина
#план
#конфликт
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Песков: Покидающие РФ компании будут уходить на российских условиях
31 октября 2023, 17:04

Фото: сайт Кремля

В Кремле исключили возможность свободного ухода из РФ для иностранных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На традиционном брифинге для журналистов представитель Кремля указал, что западные компании будут покидать российский рынок на тех условиях, которые предложит им специальная правительственная комиссия. Ни о каком «свободном выходе» из РФ для фирм из недружественных стран речи идти не может, подчеркнул он.

Песков также отметил, что особые условия выхода западных компаний с российского рынка никак не связаны с нестабильным курсом рубля. Они обусловлены той «квазивойной», которые страны Запада ведут против России.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что многие иностранные компании продолжают с успехом работать на российском рынке. Им созданы отличные условия для ведения рентабельного и прибыльного бизнеса в России.

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Опрос: Украинцы стали меньше доверять Зеленскому и новостному телемарафону
31 октября 2023, 16:44

Фото: istockphoto/JARAMA

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел социологический опрос среди граждан Украины. Согласно данным исследования, украинцы стали меньше доверять новостному телемарафону «Единые новости» и президенту страны Владимиру Зеленскому.
Согласно информации, опубликованной на сайте КМИС, телемарафону перестали доверять 39% респондентов. Это более чем в три раза превышает показатель мая 2022 года, когда уровень недоверия «Единым новостям» составлял всего 12%. Соответственно, количество доверяющих новостям,  переданным в ходе телемарафона, снизилось с 69% до 48%).

Заметно пошатнулось доверие граждан Украины к своему президенту. В мае 2022 года Зеленскому не доверяли всего 7% опрошенных. В октябре 2023 года их количество возросло до 22%.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен специалистами КМИС в период с 30 сентября по 13 октября нынешнего года с помощью телефонных интервью. В исследовании принял участие 1201 респондент из разных регионов страны.

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#страны
#интервью
#украина
#владимир зеленский
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«Подставил своих хозяев»: Медведчук прокомментировал позицию Зеленского по Дагестану
Медведчук: Зеленский, комментируя события в Дагестане, подставил хозяев в США
31 октября 2023, 16:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский не смог промолчать о беспорядках в Дагестане, тем самым подставив своих хозяев, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
«Российский антисемитизм и ненависть к другим народам носят системный и глубоко укоренившийся характер», - так Зеленский отреагировал на беспорядки в аэропорте Махачкалы. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети. 

В своем Telegram-канале ему ответил Медведчук. 

«Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и «спалил всю контору». Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане», - отметил Медведчук. 

По словам общественного деятеля, свои пристальным внимание именно к Дагестану, Зеленский буквально «подставил своих западных хозяев», которые на самом деле стоят за организацией бунта. 

К тому же, Зеленский отвернул от себя подавляющее большинство стран Глобально Юга, поддерживая Израиль, который сам никогда открыто не выступал в поддержку Киева, а занимал более нейтральную позицию.

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