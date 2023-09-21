В Орловской области обезвредили два беспилотника

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В Орловской области были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата, которые предприняли попытки нападения на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью на территории Орловской области были обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые предпринимали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, ущерба и пострадавших не было», — отметил Клычков.Он также подчеркнул, что ситуация на данный момент находится под контролем.
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