В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем

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Конфликт в Израиле будет продолжаться до тех пор, пока Палестина не станет независимым государством со столицей в Иерусалиме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
Он отметил, что пока палестинцы не получат полноценные права, а также отдельное суверенное государство, дальнейших конфликтов не избежать. При этом, Махмуд аль-Хаббаш добавил, что все последующие конфликты могут быть сложнее и жёстче нынешнего.
По словам политика, перед правительством Палестины стоит задача прекратить военные действия в отношении сектора Газа и перейти к проведению переговоров, из которых последует прекращение оккупации.
Ранее стало известно, что в результате обстрелов израильской стороной сектора Газа погибли 2450 мирных палестинцев. Ещё девять тысяч получили ранения.
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По словам политика, перед правительством Палестины стоит задача прекратить военные действия в отношении сектора Газа и перейти к проведению переговоров, из которых последует прекращение оккупации.
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Анастасия Чинкова