В Палестине считают, что если бы ООН приняла резолюцию РФ - это спасло бы жизни

Фото: iStock/Askolds
Если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН.
«Если бы этот Совет призвал к прекращению огня два дня назад и соответствующим образом поступил, он спас бы сотни жизней», - прокомментировал ситуацию Мансур.
Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».
Читайте также:
РФ намерена инициировать чрезвычайной ГА ООН по защите населения Палестины
Президент Хорватии Миланович заявил о праве палестинцев на своё государство
Небензя назвал число россиян, ставших заложниками блокады сектора Газа
Евгения Парфентьева