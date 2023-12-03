В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса

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В центре Парижа прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько десятков человек с флагами России и ДНР вышли на Марсово поле для выражения поддержки жителям Донбасса.
Как передаёт корреспондент агентства, сорвать проведение акции пытались несколько проукраински настроенных активистов. Они выкрикивали антироссийские лозунги, но их действия быстро пресекла полиция.
Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» стали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.
Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».
По словам руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, целью данной акции является напоминание о том, что привело к нынешним событиям, а именно – Майдан. Вместе с тем митинг направлен на оказание моральной поддержки населению региона.
Она также отметила, что правительство Франции и городское руководство не воспрепятствовало проведению такого мероприятия.
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Как передаёт корреспондент агентства, сорвать проведение акции пытались несколько проукраински настроенных активистов. Они выкрикивали антироссийские лозунги, но их действия быстро пресекла полиция.
Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».
По словам руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, целью данной акции является напоминание о том, что привело к нынешним событиям, а именно – Майдан. Вместе с тем митинг направлен на оказание моральной поддержки населению региона.
Она также отметила, что правительство Франции и городское руководство не воспрепятствовало проведению такого мероприятия.
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Анастасия Чинкова