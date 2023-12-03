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В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса

РИА Новости: в центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса
03 декабря 2023, 10:13
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Парижа прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько десятков человек с флагами России и ДНР вышли на Марсово поле для выражения поддержки жителям Донбасса.

Как передаёт корреспондент агентства, сорвать проведение акции пытались несколько проукраински настроенных активистов. Они выкрикивали антироссийские лозунги, но их действия быстро пресекла полиция.


Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» стали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.

Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».

По словам руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, целью данной акции является напоминание о том, что привело к нынешним событиям, а именно – Майдан. Вместе с тем митинг направлен на оказание моральной поддержки населению региона.

Она также отметила, что правительство Франции и городское руководство не воспрепятствовало проведению такого мероприятия.

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#франция
#акция
#поддержка
#донбасс
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США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния КНР
Nikkei Asia: США планируют разместить ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
03 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/ffikretow

Американские военные хотят разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году, чтобы сдержать влияние Китая. Об этом в беседе с изданием Nikkei Asia рассказал представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.
Отмечается, что это будет первый в регионе арсенал США после окончания холодной войны. 

Филлипс рассказал, что планируется размещение наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда именно и где будет размещено вооружение. 

Напомним, что китайско-американские отношения начали ухудшаться ещё при Дональде Трампе, который начал некую «торговую войну». С приходом к власти в США нынешнего президента Джо Байдена ситуация ещё больше усугубилась. В настоящее время наблюдается бойкот китайской стороной сотрудничества по ряду направлений, в числе которых и оборонная сфера.

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#сша
#китай
#вооружение
#отношения
#ракеты
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Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
03 декабря 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла накануне. Елена выступила перед участниками на русском языке и на иврите. Своей речью она призывала продолжить освобождение заложников. Также она поблагодарила присутствующих за помощь и поддержку, которые поспособствовали освобождению заложниц. 

В настоящее время в плену ХАМАС находится сын женщины Александр. Всю семью похитили рано утром 7 октября на юге Израиля. Во время атаки палестинского движения был убит глава семейства. На этой неделе Елена, Ирина и невеста Александра Сафир Коэн были освобождены. Россия приложила немалые усилия для освобождения этих людей. 

Отмечается, что в акции также приняли участие другие освобожденные из плена ХАМАС заложники, а также члены их семей. 

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#израиль
#хамас
#заложники
#митинг
#россияне
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В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Глава Пентагона Остин: Израиль может потерпеть стратегическое поражение в Газе
03 декабря 2023, 09:59

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне.
Он отметил, что центром тяжести таких боевых действий является гражданское население. Если оно попадёт к противнику, тактическую победу придётся сменить стратегическим поражением. 

По словам Остина, победа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над палестинским движением ХАМАС возможно только при условии смены главной задачи. Она в первую очередь должна заключаться в предотвращении гибели мирного населения и в его защите на территории анклава. 

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#сша
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Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»
WAFA: Махмуд Аббас призвал МУС возбудить уголовные дела против Израиля
03 декабря 2023, 07:05

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда возбудить дела против «израильских военных преступников», сообщило палестинское новостное агентство WAFA
По сведениям издания, во время встречи с прокурором МУС Каримом Ханом Аббас проинформировал последнего о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, указав на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа.

Согласно имеющейся у палестинского лидера информации, армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.

Напомним, что утром 1 декабря истёк срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве, в результате чего погибло уже не менее 178 человек.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#суд
#хамас
#сектор газа
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Das Erste: Генсек НАТО Столтенберг предрек ухудшение ситуации на Украине
03 декабря 2023, 06:42

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Das Erste.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».

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#нато
#украина
#россия
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Протесты дальнобойщиков Польши и Словакии лишили Украину миллиардов гривен
РИА Новости: Из-за протестов дальнобойщиков Киев потерял 9,2 миллиарда гривен
03 декабря 2023, 05:42

Фото: iStock/Apriori1

Украина потеряла 9,2 млрд гривен (23 млрд рублей) из-за протестов польских и словацких дальнобойщиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетьманцев, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, блокировка пограничных пунктов мешает экспорту страны и создает дыры в бюджете. По словам депутата, потери за ноябрь составили 19% от запланированных доходов, что несомненно повлияло на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», — заявил Гетьманцев.

1 декабря словацкий Союз автоперевозчиков начал блокировать пункт пропуска «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для дальнобойщиков с Украины. «Дальнобои» из Польши, которые забастовку начали в начале ноября, жалуются, что их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

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#польша
#словакия
#украина
#протесты
#водители
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Пентагон считает Россию и Китай главной угрозой в Западном полушарии
03 декабря 2023, 05:23

Фото: iStock/Albert_Karimov

Пентагон считает действия России и Китая главной долгосрочной угрозой в Западном полушарии, об этом заявил глава Кибернетического командования Вооруженных сил США генерал Пол Накасоне.
«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которое оказывают обе страны», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

Генерал призвал Вашингтон более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности, в том числе направлять «киберкоманды» по запросу в другие страны.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что законопроект американских сенаторов о запрете сотрудничества с военными из России и Китая вызван обострением отношений между странами.

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#сша
#россия
#китай
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Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан
03 декабря 2023, 04:42

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение «Хезболла» от вступления в войну с Израилем. Он пригрозил, что это приведет к уничтожению Ливана, сообщает издание Haaretz.
По словам Нетаньяху, израильская сторона противостоит действиям «Хезболлы» на севере страны. Политик подчеркнул, что Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожает террористические отряды и боеприпасы, оттесняет бойцов дальше от границы.

Ранее Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и палестинских радикалов из ХАМАС приведут к разрушительным последствиям.

Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. В настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.

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#израиль
#палестина
#хамас
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«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты
03 декабря 2023, 03:53

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску. Об этом пишут «Известия».
«Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить (цитата по ТАСС).

Как заявил контр-адмирал, большинство авиабомб в итоге были совместно сбиты сирийской ПВО и российскими ЗРК. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 декабря совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.

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#оружие
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