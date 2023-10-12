В Париже проходит акция в поддержку жителей Палестины

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В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, хотя префектура города ранее запретила жителям устраивать несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Он отмечает, что на площади Республики в Париже собрались несколько сотен человек, которые выкрикивают лозунги с призывами прекратить военные действия между Израилем и Палестиной.
Также у протестующих много плакатов с надписями: «Остановите Израиль!», «Израиль – убийца!», «Все мы – палестинцы» и т.д.
Корреспондент уточняет, что около площади дежурят наряды полиции.
Днём ранее стало известно, что префект Парижа Лоран Нуньес подписал декрет, согласно которому проведение каких либо акций протестов в городе запрещается. Он объяснил эту меру стремлением избежать нарушений общественного порядка.
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Также у протестующих много плакатов с надписями: «Остановите Израиль!», «Израиль – убийца!», «Все мы – палестинцы» и т.д.
Днём ранее стало известно, что префект Парижа Лоран Нуньес подписал декрет, согласно которому проведение каких либо акций протестов в городе запрещается. Он объяснил эту меру стремлением избежать нарушений общественного порядка.
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Анастасия Чинкова