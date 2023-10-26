В партии «Яблоко» сообщили о встрече Путина и Явлинского

Фото: сайт Кремля
Пресс-служба «Яблока» сообщила о встрече президента России Владимира Путина с председателем федерального политического комитета партии Григорием Явлинским.
Отмечается, что главным аспектом обсуждения стал вопрос о необходимости соглашения и о прекращении огня в специальной военной операции на Украине. Сообщается, что вопрос прекращения огня является принципиальной позицией Явлинского.
В ходе встречи также обсуждались перспективные проблемы экономики РФ.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что встреча российского лидера с представителями ХАМАС не состоится.
Читайте также:
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
Захарова: Киев пытается разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье
Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров
В ходе встречи также обсуждались перспективные проблемы экономики РФ.
Читайте также:
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
Захарова: Киев пытается разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье
Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров
Екатерина Коршунова