В Павловском Посаде снесли аварийное здание 1966 года постройки

Фото: Мособлархитектура
В Павловском Посаде обнаружили объект, находившийся в аварийном состоянии – нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание 1966 года постройки площадью 600 кв м было признано аварийными и демонтировано. Участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован.
Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья.
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Павловский Посад выявили 156 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 110 объектов, то есть 71% от общего количества. Работа продолжается.
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Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья.
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Лора Луганская