В Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

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После слов Байдена Китай пожелал ему решить внутренние проблемы в США
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, выразила надежду на то, что США смогут решить собственные внутренние трудности и будут способствовать стабильности в мире, в ответ на слова президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» КНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Мао Нин отметила, что не в курсе заявлений Байдена, однако считает, что любая страна в ходе своего прогресса может столкнуться с трудностями.
Как считает дипломат, Китай обладает сильным руководством Компартии. Также Мао Нин добавила, что «мы сможем добиваться лучшего и более масштабного развития».
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Байдена, что у Китая имеются «огромные проблемы».
Мао Нин отметила, что не в курсе заявлений Байдена, однако считает, что любая страна в ходе своего прогресса может столкнуться с трудностями.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Байдена, что у Китая имеются «огромные проблемы».
Екатерина Коршунова