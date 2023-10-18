В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Фото: сайт Кремля
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Глава российского государства выступил на форуме «Один пояс, один путь».
Ранее Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций. «Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке.
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Екатерина Коршунова