В Пентагоне изначально знали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым

Фото: iStock/Austin Nooe
Сингх: В США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в США изначально понимали, что ВСУ столкнуться со сложностями при осуществлении контрнаступления, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, оценки Пентагона были довольно четкие. Руководство оборонного ведомства страны предполагало изначально о том, что будет тяжелое противостояние. Сингх также отметила, что у Киева достаточное количество вооружения для того, чтобы успешно провести наступление.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ провести контрнаступление на некоторых направлениях.
По ее словам, оценки Пентагона были довольно четкие. Руководство оборонного ведомства страны предполагало изначально о том, что будет тяжелое противостояние. Сингх также отметила, что у Киева достаточное количество вооружения для того, чтобы успешно провести наступление.
Анастасия Крестьянова