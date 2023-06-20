В Пентагоне назвали гибель украинцев в ходе наступления характерной частью конфликта

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Сингх: Гибель украинцев в ходе контрнаступления является характерной частью вооруженного конфликта
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США изначально знали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, а потери украинцев станут характерной частью конфликта, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, у Киева есть достаточное количество вооружения для наступления, однако, США давали четкие оценки относительно того, что наступление для украинских военных станет тяжелым. Она также добавила, что потери украинцев в ходе конфликта, являются его характерной частью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны Украины признали сложности при наступлении ВСУ.
По ее словам, у Киева есть достаточное количество вооружения для наступления, однако, США давали четкие оценки относительно того, что наступление для украинских военных станет тяжелым. Она также добавила, что потери украинцев в ходе конфликта, являются его характерной частью.
Анастасия Крестьянова