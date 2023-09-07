В Пентагоне назвали сумму военной помощи, которую Байден выделил Украине

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За время президентства Джозефа Байдена объем военной помощи Украине превысил 44 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
Отмечается, что сумма в 44, 4 миллиарда накопилась за весь президентский срок Байдена. За время специальный военной операции из бюджета США Украине выделили 43,7 миллиарда долларов.
Вчера США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 175 миллионов долларов.
США также передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
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Евгения Парфентьева