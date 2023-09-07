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В Пентагоне назвали сумму военной помощи, которую Байден выделил Украине

Пентагон: Объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 44 миллиарда долларов
07 сентября 2023, 22:04
Фото: iStock/Phototreat

Фото: iStock/Phototreat

За время президентства Джозефа Байдена объем военной помощи Украине превысил 44 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
Отмечается, что сумма в 44, 4 миллиарда накопилась за весь президентский срок Байдена. За время специальный военной операции ​из бюджета США ​Украине выделили 43,7 миллиарда долларов.

Вчера США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 175 миллионов долларов.


США также передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

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#джозеф байден
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Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
07 сентября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что намерена привести Зурабишвили к импичменту, поскольку она не выполняет рекомендации правительства и продолжает наносить зарубежные визиты.

«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца», - прокомментировала ситуацию Зурабишвили. 

Чтобы запустить процедуру импичмента, за нее должны проголосовать две три депутатов парламента. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150.

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#партия
#грузия
#президент
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США отправят на Украину 190 противоминных машин MRAP
Посол США в Киеве: Вашингтон отправит на Украину 190 противоминных машин MRAP
07 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол США в Киеве Бриджет Бринк сообщила о том, что Вашингтон передаст Киеву 190 бронемашин MRAP. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети X.
Напомним, ранее выяснилось, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Отмечается, что общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Глава проекта по мониторингу международной помощи Украине отметил, что Европа в короткие сроки перешла к многолетней программе поддержки Украины.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. 

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#активы
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Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
07 сентября 2023, 20:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения об ограничении американским предпринимателем Илоном Маском работу Starlink для срыва атаки Киева на российский флот.
Он отметил, что если такие сообщения не являются ложью, то американский предприниматель остаётся последним адекватным человеком на Западе.

«Если это правда, он последний адекватный человек в Северной Америке», — говорится в публикации РИА Новости.

До этого американский предприниматель Илон Маск отметил, что Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов. Такое заявление он сделал на страницах биографической книги американского журналиста Уолтера Айзексона, которая выйдет в тираж 12 сентября.

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#интернет
#предприниматель
#всу
#илон маск
#политика
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Захарова прокомментировала встречу Кулебы и Блинкена в McDonald''s
Захарова о встрече Блинкена и Кулебы: продал Родину за кулек жареной картошки
07 сентября 2023, 19:48

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба продал родную страну «за кулек жареной картошки». Так Захарова прокомментировала фотографию со встречи украинского политика с госсекретарем США Энтони Блинкеном в McDonald''s.
Захарова отметила, что на это следует обратить внимание тем, кто «находится в стадии предпродажной подготовки».

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. 

Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».

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Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
#сша
#задержание
#мид
#захарова
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Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Захарова назвала задержание в Армении блогера Бадаляна провокацией Запада
07 сентября 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
По словам Захаровой, задержание Бадаляна — это провокация тех, кто хочет испортить отношения между государствами. Захарова добавила, что отказывается принимать тот факт, что власть, которая пришла под лозунгом «свобода слова — абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов. 

Напомним, блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкян задержали в городе Горис на юге Армении. В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают. Отмечается, что Бадалян был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах».

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#захарова
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Элла Памфилова открыла работу Информационного центра
07 сентября 2023, 19:22

Фото: сайт Кремля

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова открыла работу Информационного центра. Об этом пишет телеграм-канал ЦИК.
Памфилова выразила благодарность сообществу избирательных комиссий за огромную работу, «выпавшую на их долю в этом году». Она также отметила, что народные комиссии состоят из достойных и неравнодушных людей, вносящих вклад в укрепление страны.

«То, что кампания проходит в непростых условиях, условиях спецоперации накладывает на нас еще большую ответственность, в том числе перед теми, кто сейчас на фронте», — отметила глава ЦИК.

Напомним, ранее в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ.

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#церемония
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«Психанула»: Босоногая стюардесса прыгала по машинам в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота» после странного поведения
07 сентября 2023, 18:33

Фото: РИА Новости /Александр Вильф

Сотрудники полиции задержали бортпроводницу без обуви, которая прыгала по автомобилям на парковке возле аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Со слов свидетелей, девушка «неадекватно себя вела», танцевала и залезала на машины. Очевидцы вызвали полицию, чтобы успокоить буйную стюардессу, после чего ее отвезли в отделении полиции.

Девушка является работницей «Аэрофлота», на ней была надета платье от униформы. Во время задержания, заявила, что у нее три ребенка и муж, который находится на территории спецоперации на Украине, но подтвердить эти слова пока не смогли.

Еще неизвестно, почему она себя так странно вела, но по предварительной оценке у девушки случился нервный срыв, наркотиков в крови стюардессы не обнаружено.


#шереметьево
#девушка
#аэропорт
#задержание
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«Президент» Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца
«Президент» Косово заверила НАТО, что будет поддерживать Киев до победного конца
07 сентября 2023, 17:43

Фото: iStock/BrilliantEye

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного «освобождения» украинских территорий. Об этом Османи сообщила на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Османи подчеркнула, что Косово моментально приняло меры для поддержки украинского народа, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении РФ. Она также добавила, что Косово и НАТО «навечно связаны вместе».

Османи выразила благодарность Столтенбергу за помощь Североатлантического альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию. 

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

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В США призвали оказывать давление на россиян
Зампостпреда США при ООН Вуд: Ситуация на Украине не улучшается
07 сентября 2023, 17:22

Фото: iStock/ValleraTo

Ситуация на Украине плохая, и тенденции к улучшению нет, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
«Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины», - прокомментировал ситуацию Вуд. 

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Он неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ. 

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