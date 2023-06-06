В Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск

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В то же время, другой представитель Пентагона цитируется газетой, заявляя о повышенной активности украинских войск, но уточняет, что это не обязательно указывает на начало контрнаступления.
Тем временем, New York Times отмечает, что украинские чиновники не предоставили американским партнерам конкретную дату начала контрнаступления, но обозначили предполагаемый временной интервал для его начала. Согласно анонимным представителям, текущая активность соответствует этому интервалу.
Ранее Министерство обороны России заявило, что российские военные сумели отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.