В Пентагоне опасаются эскалации при появлении у «Хезболлы» российских ЗРК

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Появление у ливанского движения «Хезболлах» ЗРК российского производства может привести к сильнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля. Так считает заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль.
Напомним, американская газета Wall Street Journal ранее писала, что в США обеспокоены, что представители ЧВК «Вагнер», находящиеся в Сирии, могут передать «Хезболлах» российские системы ПВО «Панцирь».
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. Песков отметил, что по линии военных есть экстренные каналы связи и если есть на чем-то «зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных».
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«Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - сказала Струль.
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Элина Позднякова