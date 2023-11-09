В Пентагоне опасаются эскалации при появлении у «Хезболлы» российских ЗРК

Появление у ливанского движения «Хезболлах» ЗРК российского производства может привести к сильнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля. Так считает заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль.