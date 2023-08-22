В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил на вопрос о пересмотре допуска миллиардера Илона Маска к секретным данным после информации в СМИ об употреблении американским предпринимателем наркотиков.
«Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом», — цитирует РИА Новости слова Райдера.
Так представитель Пентагона ответил на просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Илона Маска после заявления издания New Yorker об употреблении миллиардером кетамина.
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