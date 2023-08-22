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В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках

22 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/icholakov

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил на вопрос о пересмотре допуска миллиардера Илона Маска к секретным данным после информации в СМИ об употреблении американским предпринимателем наркотиков.

«Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом», — цитирует РИА Новости слова Райдера.

Так представитель Пентагона ответил на просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Илона Маска после заявления издания New Yorker об употреблении миллиардером кетамина.

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#наркотики
#сша
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Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными
22 августа 2023, 21:50

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что регулярное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все государства небезопасными. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома», — отметил лидер КНР.

По словам Си Цзиньпиня, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для долговременного порядка во всем мире.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#китай
#страны
#регионы
#дома
#лидер
#мир
#люди
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Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС
22 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/awdebenham

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Отмечается, что Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#страны
#язык
#саммит
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Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского
The New Yorker: Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского
22 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/AdrianHancu

Бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание The New Yorker.
Авторы статьи сообщают, что в какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения. По информации газеты, таким образом, Илон Маск отреагировал на отказ украинского лидера от предложенного миллионером плана по мирному урегулированию украинского кризиса. 

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#илон маск
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Киев выделил почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ
Правительство Украины выделило МО почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ
22 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/alzay

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство страны выделило министерству обороны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что средства предназначены для военной подготовки военнослужащих.  

По словам Мельничука, правительство выделило из бюджета финансы, чтобы обеспечить личный состав ВСУ медицинской помощью. Деньги также предназначены для ветеранов, членов семей украинских солдат.  

Ранее сообщалось, что Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM. По словам американского аналитика, вооружение может помощь реализовать планы Киева по взятию Крыма «без боя». 

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#правительство
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#вооружение
#всу
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Си Цзиньпин: Китай продолжит демократизацию международных отношений
22 августа 2023, 20:09

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.
«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель «БРИКС плюс», углублять солидарность и сотрудничество с другими странами», — отметил лидер КНР.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».

Напомним, Китай всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#бизнес
#форум
#владимир путин
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#язык
#лидер
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Путин выразил готовность вернуться к зерновой сделке
Путин: Россия готова вернуться к зерновой сделке при исполнении условий Москвы
22 августа 2023, 19:21

Фото: сайт Кремля

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Об этом заявил президент Владимир Путин, в ходе своего выступления на полях саммита БРИКС.
Глава государства также отметил, что России чинят препятствия для поставки продовольствия, зерна и удобрений за рубеж.  

По словам президента, Россия была вынуждена выйти из зернового соглашения, так как стороны не выполняли условия. Договоренности, заключенные с Москвой, игнорировались. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но при условии реального выполнения обязательств. 

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#россия
#соглашения
#владимир путин
#поставки
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О желании участвовать в ДЭГ заявили уже более 5,5% подмосковных избирателей
22 августа 2023, 18:53

Фото: Istockphoto / Chattrawutt

ЦИК зарегистрировал уже более 313,5 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 22 августа ЦИК России обработал 335 тыс 351 заявлений избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это 5,6% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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США не рассматривают БРИКС как соперника
США не рассматривают БРИКС как потенциального геополитического соперника
22 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/rarrarorro

В Белом доме заявили, что не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он также добавил, что США не считают соперниками кого-либо еще. Об этом Салливан заявил на брифинге.  

Советник американского президента подчеркнул, что США намерены продолжать развивать позитивные отношения, которые у них уже сложились с рядом стран. Кроме того, Вашингтон намерен давать России отпор и взаимодействовать с Китаем, отметил Салливан. 

Ранее сообщалось, что в США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая. Речь идет о проведении совместных учений. 

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#сша
#китай
#отношения
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Зеленский заявил о присоединении Черногории к декларации G7
Зеленский: Черногория присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности
22 августа 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации стран «Большой семерки» по гарантиям безопасности Киева. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер сообщил, что на встрече с черногорским коллегой, он выразил ему слова благодарности за помощь, которую страна оказывает Украине. Он отметил гуманитарную, военную и политическую поддержку. Также, Зеленский указал на присоединение Черногории к декларации G7.

По словам президента Украины, лидеры также обсудили подготовку к саммиту и формулу мира по завершению украинского конфликта. 

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