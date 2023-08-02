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В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине

Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США работать на должном уровне
02 августа 2023, 08:58

Фото: iStock/icholakov

Помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что спецоперация на Украине показала неспособность ВПК США функционировать на должном уровне, сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, для военно-промышленной базы есть вызовы, которые были брошены несколько лет назад.

Представитель Пентагона пояснила, что до проведения СВО на территории Украины, возможность оценить американское ВПК было сложно. Она также подчеркнула, что база не способна функционировать на том уровне, на котором хотелось бы руководству США.


Карлин также подчеркнула, что в промышленную базу вкладывается достаточно средств и призвала оценить ее эффективность.

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Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь
WE: Украина продолжает хамить Западу в ответ на иностранную помощь
02 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/alzay

Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности. Об этом пишет издание Washington Examiner.
По словам авторов статьи, киевские власти ведут себя агрессивно и позволяют грубость в отношении западных союзников, которые оказывают им помощь.  

Обозреватели издания выразили недоумение относительно поведения властей Украины. Крупнейшие иностранные партнёры просят лишь благодарность, вместо этого, руководство страны ведет себя еще более раздражительно.  
Журналисты предположили, что вскоре, оскорбление вместо выражения благодарности может привести к сокращению военной помощи в будущем. 

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#страны
#украина
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Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России
Песков: после выполнения условий РФ Москва готова вернуться к зерновой сделке
02 августа 2023, 06:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил готовность Москвы к немедленному возобновлению зерновой сделки, при условии соблюдения российских требований. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков, отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации и готовности российских властей к возобновлению переговоров по зерновой сделке, подчеркнул, что Москва готова к немедленному возвращению к этому вопросу, но только после выполнения условий, предъявляемых Россией.

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В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки
Myśl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за своей проукраинской пропаганды
02 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/Berezko

Главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что Польша столкнулась с тупиковой ситуацией из-за своего проукраинского курса.
Продвижение идеи о том, что Украина ведет борьбу за весь «свободный мир», за Европу и, следовательно, за судьбу Польши, очень выгодно для киевских властей, поскольку оно предоставляет им поддержку, военную помощь и финансовую поддержку.

«Таким образом, Польша стала жертвой своей собственной пропаганды и доктрины, что это «наша война», — говорит Энгельгард.
Журналист подчеркивает, что заявления польских политиков о «смерти украинцев в борьбе за нашу свободу» являются нелепым суждением, не имеющим отношения к реальности, и что украинский конфликт относится только к отношениям между Москвой и Киевом.

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В России допустили проблемы с визами США для делегации в ООН
Зампостпреда Полянский допустил проблемы с визами США для делегации РФ в ООН
02 августа 2023, 04:39

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Дмитрий Полянский, который занимает должность первого заместителя постоянного представителя России в ООН, выразил опасения о возможных проблемах с получением виз США для российской делегации, которая планирует принять участие в Генеральной Ассамблее организации. Об этом пишут «Известия».
Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, собирается отправиться на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ни одна из сторон не застрахована от возникновения новых визовых проблем. У нас нет оснований предполагать, что американская сторона откажется от своей стратегии создания препятствий для наших представителей», — заявил Полянский.

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#полянский
#рф
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Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы
Трампу по делу о вмешательстве в выборы грозит более 50 лет тюрьмы
02 августа 2023, 02:38

Фото: сайт Кремля

По новым обвинениям в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 50 лет заключения. Однако, даже в случае его осуждения, Секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, как предусмотрено американским законодательством.
Согласно параграфу 371 Кодекса США, «сговор с целью обмана США» подразумевает штраф и тюремный срок до пяти лет. Виновного в нарушении параграфа 1512, предусматривающего «воспрепятствование официальной процедуре», ждет штраф или тюрьма на срок до 20 лет, плюс аналогичное наказание за «сговор» на совершение такого преступления.

Наконец, за «сговор против прав», согласно параграфу 241, возможен штраф и заключение до 10 лет. Однако, ситуацию может усложнить конечный результат преступления: если в результате действий подсудимого кто-то умер, наказание может увеличиться до пожизненного заключения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли протестующая и полицейский. Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинения против Трампа направлены на наказание виновных в штурме Капитолия.

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#выборы
#сша
#штраф
#наказание
#тюрьма
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Белый дом не согласился с понижением рейтинга США от Fitch
Белый дом не согласился с понижением агентством Fitch рейтинга США, обвинив республиканцев
02 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация Белого дома отвергает решение агентства Fitch о снижении кредитного рейтинга США, обвиняя в экономических трудностях республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Карин Жан-Пьер.
«Мы решительно протестуем против этого решения», — отметила Жан-Пьер в своем заявлении.
Она указала, что предыдущая администрация была оценена по другой модели, в то время как текущая «бросает вызов действительности, пытаясь снизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден достиг значительного восстановления экономики».

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#сша
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#джо байден
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США готовятся разочаровать Украину
GT: в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации
02 августа 2023, 01:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Гарантии безопасности, предоставляемые США Украине, не будут подобны пятой статье устава НАТО и скорее всего ограничатся консультационной поддержкой, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью Global Times.
«Ожидаемая поддержка США в сфере безопасности для Украины включает непрекращающуюся поставку оружия и помощь от союзников, но ’гарантии безопасности’ вряд ли будут похожи на соглашение в рамках пятой статьи устава НАТО. Вероятнее всего, они будут ограничены консультациями, помощью и советами по вопросам безопасности», — заявил эксперт.
По словам Ли, цель «гарантий безопасности» заключается в стремлении истощить Россию посредством Украины, а не в обеспечении подлинной безопасности Киева. Это, согласно мнению профессора, есть стратегия США и НАТО в отношении украинского конфликта.

Он также добавил, что военная поддержка Киева не равнозначна прямому вмешательству Запада в конфликт. Однако, развертывание войск альянса может вызвать катастрофу для всех европейских государств из-за риска ядерного удара.

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Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия
Обвинение: Трамп через штурм Капитолия сторонниками хотел вмешаться в выборы
02 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/rarrarorro

Основанием для обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа стала его предполагаемая попытка помешать выборам путем провоцирования насилия и хаоса в Капитолии 6 января 2021 года, указано в обвинительном заключении, передает РИА Новости.
«Обвиняемый и его соучастник стремились использовать насилие и беспорядки в Капитолии, призывая законодателей отложить подтверждение результатов выборов на основании ложных утверждений о мошенничестве во время голосования», — говорится в документе.
По информации из заключения, большое жюри присяжных признало возможность привлечь экс-президента к ответственности за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор направленный против прав».

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#насилие
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Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы
Штаб Трампа назвал обвинения против политика попыткой вмешаться в выборы 2024 года
02 августа 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Команда бывшего президента США Дональда Трампа выразила мнение, что свежие обвинения в адрес Трампа являются стратегией текущей администрации президента Джо Байдена, направленной на влияние на выборы 2024 года. Это следует из заявления, опубликованного штабом во вторник на официальном сайте.
Ранее были выдвинуты новые обвинения против Трампа, включая сговор с целью обмана и попытку препятствовать подтверждению итогов выборов 2021 года с использованием насилия.

«Это всего лишь новый фрагмент продолжающейся сомнительной попытки семьи Байдена и Министерства юстиции, которое они используют как инструмент, вмешаться в президентские выборы 2024 года», — говорится в заявлении.
В команде Трампа также подчеркнули, что на данный момент бывший президент является «бесспорным лидером» с точки зрения грядущей президентской кампании.

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