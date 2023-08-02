В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине

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Помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что спецоперация на Украине показала неспособность ВПК США функционировать на должном уровне, сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, для военно-промышленной базы есть вызовы, которые были брошены несколько лет назад.
Представитель Пентагона пояснила, что до проведения СВО на территории Украины, возможность оценить американское ВПК было сложно. Она также подчеркнула, что база не способна функционировать на том уровне, на котором хотелось бы руководству США.
Карлин также подчеркнула, что в промышленную базу вкладывается достаточно средств и призвала оценить ее эффективность.
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Представитель Пентагона пояснила, что до проведения СВО на территории Украины, возможность оценить американское ВПК было сложно. Она также подчеркнула, что база не способна функционировать на том уровне, на котором хотелось бы руководству США.
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Анастасия Крестьянова