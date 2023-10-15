В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»

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В ходе беседы с министром обороны Израиля глава Пентагона США Ллойд Остин подчеркнул важность соблюдения «закона войны» в контексте ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РИА Новости.
В то же время он выразил готовность Соединенных Штатов поддерживать Израиль и продолжать поставки вооружений для израильских вооруженных сил.
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Артем Кузьмин